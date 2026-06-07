ভুট্টা শুকাতে ব্যস্ততা

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চরে প্রতিবছর ভুট্টা চাষ করেন কৃষকেরা। এবার তাঁরা ভালো ফলন পেয়েছেন। প্রতি বিঘায় ফলন হয়েছে প্রায় ৩৩ থেকে ৩৫ মণ। উপজেলার হাসনাপাড়া, রৌহদহ, কামালপুর ও জোড়গাছা এলাকায় সম্প্রতি মাড়াই করা ভুট্টা শুকানো দৃশ্য নিয়ে ছবির গল্প।
সোয়েল রানা বগুড়া
খেয়াঘাট এলাকায় শুকাতে দেওয়া হয়েছে ভুট্টা
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শুকাতে রাখা ভুট্টার পাশ দিয়ে যাত্রীরা খেয়াঘাটে আসছেন
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শুকাতে দেওয়া ভুট্টা নেড়েচেড়ে দেওয়া হচ্ছে নদীতীরে রাখা নৌকা। পাশে ভুট্টা শুকাতে ব্যস্ত তিন নারী পলিথিন বিছিয়ে ভুট্টা শুকানো হচ্ছে নদীতীরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে ভুট্টাশুকানো ভুট্টা ঝেড়ে নিচ্ছেন এক নারীভুট্টা শুকানোর জন্য পলিথিন বিছানো হচ্ছেযমুনার চরে ভুট্টা শুকানোয় ব্যস্ত দুই নারী