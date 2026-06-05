বাংলাদেশ

বিশ্বকাপ উন্মাদনায় ফুটবলপ্রেমীরা

এবার ১১ জুন পর্দা উঠছে ফিফা বিশ্বকাপের। ফুটবলের বৈশ্বিক এই আসর সামনে রেখে পুরান ঢাকার সামাজিক সংগঠন কিশলয় যুব সংঘ আজ শুক্রবার বিকেলে আয়োজন করেছে ব্যতিক্রমী এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার। এবারের আসরে অংশ নেওয়া ৪৮টি দেশের জাতীয় পতাকা হাতে ফুটবলপ্রেমীরা অংশ নেন এই শোভাযাত্রায়। হোসেনি দালান থেকে শুরু হয়ে পুরান ঢাকার বিভিন্ন সড়ক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য ঘুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রাটি। বিশ্বকাপ ঘিরে বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বার্তা দেওয়াটা ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

দীপু মালাকার
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ উপলক্ষে হোসেনি দালান সড়ক থেকে ৪৮টি দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে শুরু হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ উপলক্ষে হোসেনি দালান সড়ক থেকে ৪৮টি দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে শুরু হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা।
প্রিয় দলের পতাকা হাতে আর জার্সি পরে বিশ্বকাপের উন্মাদনায় মাতেন ফুটবলপ্রেমীরা। কারও হাতে ছিল প্রতীকী বিশ্বকাপ শিরোপা।
নানা রঙের পতাকায় বর্ণিল হয়ে উঠে এই আনন্দ শোভাযাত্রা।
প্রতীকী ট্রফিতে চুমু খাচ্ছেন এক ব্রাজিল–সমর্থক।
শোভাযাত্রায় ফুটবল নিয়ে কসরত দেখাচ্ছেন এক ফুটবলপ্রেমী।
বিশ্বকাপের প্রতীকী শিরোপা নিয়ে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাসহ বিভিন্ন দলের সমর্থকদের উচ্ছ্বাস।
পতাকা, প্রতীকী শিরোপা আর স্লোগানে মুখর পরিবেশে এগিয়ে চলে ফুটবলপ্রেমীদের শোভাযাত্রা।
রাজু ভাস্কর্যের সামনে ফুটবলপ্রেমী কিশোর–তরুণদের উচ্ছ্বাস।
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