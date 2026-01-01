ছবিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত ‘জিয়া বাড়ি’

বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ীতে সময় যেন একটু থমকে আছে। শতবর্ষ পেরোনো একটি বাড়ি ঘিরে জমে আছে ইতিহাস, রাজনীতি আর ব্যক্তিগত স্মৃতির স্তর। এই বাড়িতেই শিকড় গেড়েছিল সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পূর্বপুরুষেরা। প্রায় ১৩০ বছর আগে নির্মিত একতলা পাকা ঘরটি এখন পরিচিত ‘জিয়া বাড়ি’ নামে। দেয়ালে খোদাই করা নির্মাণের তারিখ, প্রবেশপথের নামফলক, পাশে সড়কঘেঁষা খাল—সব মিলিয়ে এই বাড়ি শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী। এই বাড়ি নিয়েই এবারের ছবির গল্প।