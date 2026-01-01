বাংলাদেশ

ছবিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত ‘জিয়া বাড়ি’

বগুড়ার গাবতলী উপজেলার নশিপুর ইউনিয়নের বাগবাড়ীতে সময় যেন একটু থমকে আছে। শতবর্ষ পেরোনো একটি বাড়ি ঘিরে জমে আছে ইতিহাস, রাজনীতি আর ব্যক্তিগত স্মৃতির স্তর। এই বাড়িতেই শিকড় গেড়েছিল সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পূর্বপুরুষেরা। প্রায় ১৩০ বছর আগে নির্মিত একতলা পাকা ঘরটি এখন পরিচিত ‘জিয়া বাড়ি’ নামে। দেয়ালে খোদাই করা নির্মাণের তারিখ, প্রবেশপথের নামফলক, পাশে সড়কঘেঁষা খাল—সব মিলিয়ে এই বাড়ি শুধু একটি স্থাপনা নয়, এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নীরব সাক্ষী। এই বাড়ি নিয়েই এবারের ছবির গল্প।

সোয়েল রানা বগুড়া
পাখির চোখে বগুড়ার জিয়া বাড়ি
জিয়া বাড়ির প্রবেশ পথ
প্রায় ১৩০ বছর আগে নির্মাণ করা হয় একতলা পাকা ঘরটি
পাকা ঘরের দেয়ালে বাড়ি নির্মাণের তারিখ লেখা, ‘২২শে আষাঢ় ১৩০২ সন, ১৮৯৫ সাল
বাড়িটি দেখতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এসে ভিড় জমান
জিয়া বাড়ির পূর্ব পাশে সড়কসংলগ্ন খালটি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় থাকার সময় কৃষিজমিতে সেচের জন্য খনন করেছিলেন
২০০২ সালে বাড়িটি দোতলা করা হয়
