ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের রাজশাহী পর্ব

ইস্পাহানি-প্রথম আলো তৃতীয় আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের রাজশাহী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ রোববার। এদিন সকাল পৌনে ৯টায় বেলুন উড়িয়ে রাজশাহী মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক গোলরক্ষক সাইদুল ইসলাম, ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার সত্য নারায়ণ ভৌমিকসহ অনেকে। প্রথম ম্যাচে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েক ৪-০ গোলে হারায় বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় ম্যাচে রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-১ গোলে হারায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। তৃতীয় ও ফাইনাল ম্যাচে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। চলুন ছবিতে দেখে নেওয়া যাক ম্যাচের মুহূর্তগুলো।