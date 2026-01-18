সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে বাগানবিলাস

পাহাড়ি শহর রাঙামাটির আনাচকানাচে সৌন্দর্য ছড়াচ্ছে বাগানবিলাস। ইদানীং শৌখিনতার গণ্ডি পেরিয়ে বাণিজ্যিক নার্সারিগুলোতেও এই ‘বোগেনভিলিয়া’ বা বাগানবিলাসের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। পাহাড়ি মাটির গুণে প্রতিটি ফুলের রং যেন আরও উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।
সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
ডালের ডগায় প্রকৃতি যেন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে বাগানবিলাসের তোড়া
বিজ্ঞাপন
নীল আকাশের ক্যানভাসে যেন ডানা মেলেছে লাল টুকটুকে বাগানবিলাস
বিজ্ঞাপন
ফোটার সময় থাকে সোনালি হলুদ আর দিন বাড়তে থাকলে মায়াবী কমলা-ব্রোঞ্জ রং ধারণ করে এ জাতের ফুল বাগানবিলাসের মধ্যে ভিন্নধর্মী ‘চায়না হ্যাট’ ফুলটি বাগানে এনেছে অনন্য বৈচিত্র্য ঝুলে থাকা ডালে সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে বসেছে এই লতানো গোলাপি বাগানবিলাস কমলা আর গোলাপি রঙের এই মিতালি যেকোনো বাগানপ্রেমীর চোখ জুড়িয়ে দিতে বাধ্য নানা রঙের বাগানবিলাসে প্রকৃতির মোহনীয় রূপ কমলা রঙের এই বাগানবিলাস প্রকৃতিতে শোভা ছড়াচ্ছে গোলাপের স্নিগ্ধতার মধ্যে সাদার শুভ্র ছোঁয়া সবুজ ভেদ করে আরও রৌদ্রোজ্জ্বল ‘থাই পিংক’