নববর্ষের রঙে মুখোশ তৈরির প্রস্তুতি

বাংলা নববর্ষের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। চারপাশে তাই উৎসবের প্রস্তুতির ব্যস্ততা। চট্টগ্রামের জেলা শিল্পকলা একাডেমিতেও এখন সেই রঙিন আমেজ। রংতুলি আর কাগজ-কাপড়ে সেখানে তৈরি হচ্ছে নানা আকারের মুখোশ। কখনো বাঘ, কখনো পাখি, আবার কখনো লোকজ মোটিফ—বাঙালির সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রতিটি কাজে। একাডেমির আয়োজনে তিন দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীরা যেমন শিখছে মুখোশ তৈরির কৌশল, তেমনি প্রকাশ করছে নিজেদের মেধা ও কল্পনাশক্তি। প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে তাদের এই বর্ণিল প্রস্তুতি, যা পয়লা বৈশাখের আনন্দকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। এসব নিয়েই এ ছবির গল্প।