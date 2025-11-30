অনেকেই ঘরে কুকুর ও বিড়াল পালেন। পাড়া-মহল্লার বাসিন্দাও হয়ে ওঠে মনিবহীন প্রাণীরা। অনেক সময় বিড়াল-কুকুরের সঙ্গে শিশুরা খেলতে গেলে বা তাদের খাবার দিতে গেলে কখনো কখনো একটু আঁচড় বা কামড় লেগে যেতে পারে। আবার উত্ত্যক্ত করা হলে এই প্রাণীরা কামড়াতেও পারে। বিড়াল-কুকুরের কামড় বা আঁচড় লাগলেই যে জলাতঙ্ক হবে, ব্যাপারটা তা নয়। প্রাণীটি যদি জলাতঙ্কের জীবাণু বহন করে, কেবল সে ক্ষেত্রেই জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে। কিন্তু প্রাণীটিকে যদি জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া থাকে, তাহলে সেটির আঁচড় বা কামড়ে জলাতঙ্কের টিকা নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সেই ভাবনা থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়ান হেলথ ডে উপলক্ষে পোষা প্রাণীদের জন্য র্যাবিস ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) ওয়ান হেলথ ইনস্টিটিউট এবং ওয়ান হেলথ ইয়াং ভয়েস বাংলাদেশ যৌথভাবে এ আয়োজন করে। গত ২৯ নভেম্বর দিনব্যাপী চিকিৎসা ও টিকা কার্যক্রম চলে।