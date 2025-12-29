গ্রামের পাশে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি, তাতে নেমে এসেছে চিলের ঝাঁক। বাদামিরঙা মাঝারি আকারের এ শিকারি পাখিটি ফসলের জমিতে খুঁজছে খাবার। সম্প্রতি এমন দৃশ্য দেখা গেল বগুড়া সদর উপজেলার আশকোলা আর রামশহর গ্রামে। সেটি নিয়েই এ ছবির গল্প—
সোয়েল রানা বগুড়া
দূর আকাশে উড়ছে একঝাঁক চিল
ফসলের মাঠে হঠাৎ নেমে এল চিলের ঝাঁকটি
ফসলের মাঠে চরে বেড়াচ্ছে চিল হঠাৎ উড়াল দিয়েছে চিলটি ফসলের মাঠে বসে আছে জোড়া চিল শীতের কুয়াশাভেজা দিনে ফসলের মাঠে চিলের ঝাঁক ফসলের মাঠ থেকে ছোট ইঁদুর, পোকামাকড়, উইপোকা ধরে খায় চিল