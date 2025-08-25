বেহাল বগুড়া-নাটোর মহাসড়ক

বগুড়া–নাটোর মহাসড়ক এখন বেহাল। কোথাও সড়কের মাঝে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে, তাতে জমেছে বৃষ্টির পানি। আবার কোথাও সড়কের পাশে দেখা দিয়েছে বড় গর্ত। ধসে পড়েছে সড়কের পাশের মাটি। ভাঙা সড়কে শুকনা দিনে উড়ছে ধুলাবালু। বগুড়া-নাটোর মহাসড়ক ঘুরে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—
সোয়েল রানা বগুড়া
সড়কের ঠিক পাশে সৃষ্টি হয়েছে বড় গর্ত
সড়কজুড়ে লাল মাটি, উড়ছে ধুলা
সড়কের ওপর খানাখন্দে জমে আছে বৃষ্টির পানিভাঙাচোরা সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে ভারী যানবাহনসড়কটিতে একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করছেসড়কে জমেছে বৃষ্টির পানি সড়কের পাশ থেকে মাটি সরে গেছে পিচ উঠে যাওয়া সড়কে চলছে যানবাহন