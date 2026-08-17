যমুনার তীরে ফুটবলে দুরন্ত কৈশোর

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (স্পার) পাশে যমুনার ভাঙন থেকে রক্ষা পাওয়া এক চিলতে জায়গা। সবুজ ঘাসে ঢাকা সেই জায়গাই এখন শিশু-কিশোরদের খেলার মাঠ। বাঁধে বেড়াতে আসা অসচেতন দর্শনার্থীদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক, পলিথিনসহ নানা আবর্জনায় মাঠটি নোংরা হয়ে পড়েছিল। খেলতে নামার আগে নিজেরাই মাঠ পরিষ্কারে নেমে পড়ে শিশু-কিশোরেরা। যমুনা যাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়েছে, তাদের শৈশবের দুরন্তপনা কেড়ে নিতে পারেনি। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও একটু আনন্দের খোঁজে বাঁধে বসবাসকারী শিশু-কিশোরেরা দল বেঁধে নেমে পড়ে খেলায়। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুতুবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্পার এলাকায় যমুনার তীরে শিশু-কিশোরদের ফুটবল খেলার এই গল্প ছবিতে: