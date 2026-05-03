বাংলাদেশ

বাঁশ দিয়ে বানানো পণ্যের হাট

উত্তরবঙ্গের অন্যতম বড় হাট বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার সুলতানগঞ্জ হাট। অনেকে বলেন ধাপের হাট। বছরের এই সময়ে গ্রামে ধান কাটা–মাড়াইয়ের ধুম পড়ে। তাই ধান-চাল ঝাড়ার জন্য বাঁশের তৈরি নিত্যপণ্যের চাহিদাও বেড়ে যায় বহুগুণ।

সোয়েল রানা বগুড়া
গৃহিণীদের ধান-চাল ঝাড়ার জন্য প্রয়োজন হয় কুলার। এই কুলা কিনতে হাটে এসেছেন এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি
বাঁশ দিয়ে বানানো পণ্য কিনতে ক্রেতাদের ভিড়
ঝুড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি
হাটে নারীরা কিনছেন ধান–চাল ঝাড়ার নানা জিনিস
সাজিয়ে রাখা ডালা। এবার পছন্দের পালা
রোদ থেকে বাঁচার বুদ্ধি
গরমে লোডশেডিং হয় প্রায়ই। তাই হাতপাখা তো লাগবেই  
পছন্দের মাথাল খুঁজছেন এক ক্রেতা
পাখপাখালি রাখার বাঁশের তৈরি পিঞ্জিরা
