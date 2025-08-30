বাংলাদেশ

হাওরে মহিষের পাল

সিলেটের হাওরাঞ্চলে জমি চাষ, মালামাল বহন ও দুধের জন্য মহিষ পালন করা হয়। বর্ষায় হাওরের পানিতে ও হাওরঘেঁষা মাঠে দেখা মেলে মহিষের পাল। আর শুষ্ক মৌসুমে এই হাওর হয়ে যায় বাথান। ছবিগুলো সিলেটের কানাইঘাটের লোভাছড়া এলাকা থেকে সম্প্রতি তোলা।

আনিস মাহমুদ সিলেট
জলাশয়ে শরীর ডুবিয়ে আছে মহিষের পাল
তপ্ত দুপুরে জলাশয়ে কয়েকটি মহিষ
হাওরের মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে গরু–মহিষ
জলাশয় থেকে পাড়ে উঠছে একপাল মহিষ
টিলা আর জলাশয়ের মাঝখানে তৃণভূমিতে চড়ে বেড়াচ্ছে মহিষ
মহিষের পালকে পাড়ে তুলছেন একজন
