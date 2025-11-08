পাহাড়ের বুনো ফুল

মৌসুমভেদে নানা ফুল ফোটে ঝোপঝাড়ে। পাহাড়ের বনে-জঙ্গলে ফোটা হরেক রকমের ফুল শোভা ছড়াচ্ছে হেমন্তের প্রকৃতিতে। ফুটে থাকা নানা রঙের এসব ফুল দেখে যে কারও চোখ জুড়িয়ে যায়। হেমন্তের এ সময়ে ফোটা বুনো ফুল নিয়ে ছবির গল্প:
সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
চারপাশে ফুটে আছে হলদে রঙের ফুলটি
সফেদ এই বুনো ফুল শ্বেতকাঞ্চন নামে পরিচিত
সারা বছরই পাহাড়ে দেখা মেলে ফ্যাশন ফুলের কেতকী ফুলের মৌসুম প্রায় শেষ পর্যায়ে খয়েরি রঙের ফুলটি স্থানীয়ভাবে নাম কস্তুরি নামে পরিচিত আশপাশ আলো করে ফুটে আছে হালকা গোলাপি রঙের ফুলটি স্বর্গগন্ধের ফুল ও কলি
হ্রদের পাড়ে দেখা যায় ছোট জারুল বা ফুরুস ফুলপাহাড়ের গভীরে বনে দেখা মেলে এ ফুলের
পাহাড়ে প্রায় সারা বছর দেখা মেলে এ ফুলটির