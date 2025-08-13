বাংলাদেশ

এক হচ্ছে দেশের তিন দ্বীপ, নতুন ভূমি, নতুন সম্ভাবনা

বঙ্গোপসাগরের প্রাচীন দ্বীপ সন্দ্বীপ, যা স্পারসোর গবেষণায় তিন হাজার বছরের পুরোনো বলে উল্লেখ, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষয় ও পলিমাটি জমার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এর পাশে জেগে উঠেছে জাহাইজ্জার চর (বর্তমান স্বর্ণদ্বীপ) ও ভাসানচর। ধীরে ধীরে তিন দ্বীপ এক হয়ে যাচ্ছে। মেঘনার মোহনার কাছে জেগে ওঠা প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটারের নতুন ‘সবুজ চর’-এর অর্ধেকের বেশি এখনো বিরান, তবে কিছু এলাকায় চাষাবাদ ও পশুচারণ চলছে। স্থানীয় লোকজনের মতে, নতুন এই ভূমি সাগরে ভিটেমাটি হারানো মানুষের কাছে পূর্বপুরুষের ঠিকানা ফিরে পাওয়ার মতো অনুভূতি এনে দিয়েছে। ধান, মাছ ও পশুপালনে প্রায় সাত হাজার পরিবার স্বনির্ভর হয়েছে।

জুয়েল শীলচট্টগ্রাম
মেঘনার মোহনায় সন্দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলজুড়ে জেগে ওঠা সবুজ চর। সেটির পশ্চিম প্রান্তে দেখা মিলেছে এক ডুবোচরের
পশুপালনের জন্য সবুজ চরে তৈরি করা হয়েছে ঘর
বিস্তীর্ণ এই চরে চলছে মোটরসাইকেল
চরের বিভিন্ন স্থানে পালন করা হচ্ছে মহিষ
সন্দ্বীপের সবুজ চরের হুদ্রাখালী অংশেও কেউ কেউ শুরু করেছেন বসতঘর নির্মাণের কাজ
নদীর পারে নামছে সূর্য
আমন ধান আর সামুদ্রিক মাছের বৃহৎ ভান্ডার সবুজ চর গবাদিপশুর চারণভূমি হিসেবে ও প্রসিদ্ধ
চরে অনেকেই পশুপালন শুরু করেছেন। গবাদিপশুর খাবার দিচ্ছেন একজন
সবুজ চরে মালিকানার পিলার
সবুজ চরে গরু পালন
