অগ্রহায়ণে গ্রামে গ্রামে ধান কাটার ধুম পড়েছে। কৃষক পরিবারগুলোর ব্যস্ততার সীমা নেই। কেউ ধান কাটছেন, কেউবা কাটা ধান ঘরে তুলছেন, আবার কেউ ধান মাড়াইয়ে ব্যস্ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই কর্মযজ্ঞে যোগ দেন নারীরাও। দেখুন ছবিতে
খেতে দাঁড়িয়ে পাকা ধানের দেখভাল করা জরুরি। গঙ্গাচড়া, রংপুর
ধান কাটা চলছে। রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
ধান কেটে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে। রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম দল বেঁধে ধানের আঁটি বাঁধছেন কৃষকেরা। গঙ্গাচড়া, রংপুরকাটা ধান নিয়ে খেত থেকে ঘরে ফিরছেন কৃষকেরা। রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ভ্যানে ধান নিয়ে বাড়ি ফেরা হচ্ছে। পীরগাছা, রংপুরধান কাটার ফাঁকে খেতের পাশে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিচ্ছেন কৃষকেরা। রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামধান কাটার কাজ করছেন নারীরাও। পীরগাছা, রংপুরচলছে মেশিনে ধানমাড়াই। সালেহপুর, সিলেটধান ঝেড়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। টিলাপাড়া, সিলেটমাড়াই করা ধান বস্তায় ভরানো হয়েছে। রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রামপাকা ধানের শিষের পেছনে শেষ বিকেলের সূর্য। টিলাপাড়া, সিলেট