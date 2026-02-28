মুড়ি বানাতে ব্যস্ত সবাই

অন্যান্য সময় চাহিদা থাকলেও রোজার সময় প্রায় কয়েক গুণ বাড়ে মুড়ির চাহিদা। তাই ব্যস্ততা বেড়েছে মুড়ি তৈরির কারখানাগুলোতে। চট্টগ্রাম নগরের খাতুনগঞ্জ এলাকায় রয়েছে এমন বেশ কিছু কারখানা। যেখানে ৮–১০ জন শ্রমিক দিন–রাত পরিশ্রম করেন।
সৌরভ দাশচট্টগ্রাম
চালের বস্তার সারি। এই চাল থেকেই বানানো হয় মুড়ি
ভেজানো চালে লবণ মেশানো হচ্ছে
চালে লবণ মেশানো চলছে ব্যস্ত মুড়িশ্রমিকেরা
বানানো মুড়ি রাখা হয়েছে মুড়ি ঠান্ডা হওয়ার পর বড় আকারে পলিথিনে ভরে রাখা হয়
ওজন করে রাখা হচ্ছে মুড়ি মুড়ির বস্তা রাখা হচ্ছে গোডাউনে
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নেওয়ার জন্য মুড়ির বস্তা গাড়িতে তোলা হচ্ছে