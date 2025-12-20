বাংলাদেশ

হামলার পর প্রথম আলো কার্যালয়

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। একই সঙ্গে হামলার শিকার হয়েছে শীর্ষ ইংরেজি সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টারও। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সন্ত্রাসীরা কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় কার্যালয় দুটি। এই হামলা শুধু একটি সংবাদমাধ্যমের ওপর নয়, এটি স্বাধীন সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের ওপর সরাসরি আঘাত। আগুনের পর ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে থাকা প্রথম আলোর তিনটি কার্যালয়ের বর্তমান চিত্র নিয়ে এ ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আগুনে পুড়ে যাওয়া প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করছেন। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
ছবি: খালেদ সরকার
আগুনে পোড়া প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক অবস্থান। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
ঢাকার বাইরে কুষ্টিয়া, খুলনা ও সিলেটে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর হয়েছে। খুলনা প্রথম আলো কার্যালয়ে পুলিশের সতর্ক অবস্থান। মৌলভীপাড়া, খুলনা
তদন্তের জন্য প্রথম আলো কার্যালয় ঘিরে রেখেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলোর বিজ্ঞাপন বিভাগ। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলোর হিসাব বিভাগ। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর।
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলোর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’। কারওরান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
প্রথম আলোর রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অবস্থা। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
আগুনে ভস্মীভূত প্রথম আলো কার্যালয়। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
প্রথম আলো কার্যালয়ের ভেতরের জিনিসপত্র লুটপাট হয়ে গেছে। কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রধান কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের খবরসহ শনিবার সকালে হকারের কাছ থেকে প্রথম আলো সংগ্রহ করছেন একজন প্রবীণ পাঠক। বন্দরবাজার, সিলেট, ২০ ডিসেম্বর
