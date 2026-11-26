ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে চট্টগ্রাম নগর। রাতভর বৃষ্টির ফোঁটার মতো কুয়াশা ঝরছে। ফলে সড়কে কমে এসেছে দৃষ্টিসীমা। দুর্ঘটনা এড়াতে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। কোথাও কোথাও স্বল্প দূরত্বের কিছুও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।
জুয়েল শীল চট্টগ্রাম
হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন।
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কুয়াশার মধ্যে রাসমণি ঘাটে সামনের দিকের নৌকাগুলো দেখা গেলেও দূরেরগুলো দেখা যাচ্ছে না।
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কুয়াশার মধ্যে সকালে রাস্তায় পথচারীরা। সতর্কতা হিসেবে ছোট-বড় সব গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে। শীতের সকালে গরম কাপড় পরে রাস্তায় বের হয়েছেন এক ব্যক্তি।কুয়াশার মধ্যে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করছে যানবাহন। কুয়াশার কারণে সড়কে কমে এসেছে দৃষ্টিসীমা। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে চট্টগ্রাম নগর।