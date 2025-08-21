বাংলাদেশ

স্কুলশিক্ষার্থী নিয়ে রাস্তা পার হওয়াই বিপদ

চট্টগ্রাম নগরের জামালখান এলাকায় আধা কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ৭টি স্কুল। এই স্কুলগুলোর শুরু ও ছুটির সময়ও প্রায় একই সময়ে। ফুটপাতের বিভিন্ন অংশও চলে গেছে দখলে। নেই পদচারী–সেতু। ফলে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হতে হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

সৌরভ দাশচট্টগ্রাম
রিকশা আর সিএনজিচালিত অটোরিকশার ফাঁক গলে শিশুকে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছেন অভিভাবক
এভাবেই ঠেলাঠেলি করে রাস্তা পার হতে হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের
অটোরিকশার এইটুকু ফাঁক গলে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা
গাড়ির মাঝখানে আটকা কয়েকজন
হাত দেখিয়ে গাড়ি থামানোর চেষ্টা
একটুর জন্য রক্ষা। না হলে হয়তো গাড়ির চাকাটায় আঘাত লাগত পায়ে
ফাঁক গলে পার হওয়ার চেষ্টা
দুই গাড়ির ফাঁক দিয়ে পার হতে চেষ্টা করছেন এই নারী
রিকশা আর অটোরিকশার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এই শিক্ষার্থী
শিশুকে কোলে নিয়ে এভাবে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছেন এই অভিভাবক
