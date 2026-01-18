বাংলাদেশ

শহরে পরিযায়ী পাখি

সিলেট নগরের ঘাসিটুলার লামাপাড়া এলাকার একটি পুকুরে এসেছে শীতের পরিযায়ী পাখি ‘পাতিসরালি’। পুকুরটির এক পাশে সড়ক আর তিন দিকে ঘরবাড়ি। এমন ব্যস্ততম এলাকার পুকুরেই অস্থায়ী আবাস গেড়েছে ভিনদেশি এসব পাখি। দিনভর ওড়াউড়ি শেষে আশ্রয় নিচ্ছে পুকুরের কচুরিপানায়।

আনিস মাহমুদ সিলেট
কচুরিপানার ওপর বসে আছে একঝাঁক পাতিসরালি।
পুকুরের পানির ওপর কচুরিপানা, সেখানে বসে আছে পরিযায়ী পাখিরা।
ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ছে একদল পাতিসরালি।
একটু পরপর ডানা ঝাপটে ওড়াউড়ি করছে তারা।
ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে পাখিদের এমন বিচরণ উপভোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
সারা দিন আকাশে ডানা মেলে এভাবেই ওড়াউড়ি করে পরিযায়ী পাতিসরালি।
