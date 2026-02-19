বাংলাদেশ

রমজান মাসে মুড়ির চাহিদা বেড়ে যায় অনেক গুণ। তাই উৎপাদন বাড়াতেও চালাতে হয় কর্মযজ্ঞ। এ কারণে রংপুর নগরের মাহীগঞ্জ এলাকার একটি মুড়ি কারখানায় ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকেরা। চাল থেকে মুড়ি উৎপাদন ও বিপণনের এই কর্মযজ্ঞ নিয়েই এই ছবির গল্প।

মঈনুল ইসলামরংপুর
মুড়ি ভাজার জন্য ব্রয়লারে তুষ জ্বেলে তাপ বাড়ানো হচ্ছে
মেশিনে চাল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে
চাল থেকে মুড়ি তৈরির প্রক্রিয়া চলছে
আবারও ব্রয়লারে তাপ বাড়ানো হচ্ছে
আগুনের আঁচে ফুলে ওঠা মুড়ি বেরিয়ে আসছে
চালুনি দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে মুড়ি
মুড়ি তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিক
চালুনি দেওয়া শেষে বস্তাবন্দী হচ্ছে ঝরঝরে সাদা মুড়ি
দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা মুড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন
