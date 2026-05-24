চাকমা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ‘সান্যে পিধে’

পাহাড়ে বোরো মৌসুমের ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে পিঠা বানানোর আয়োজন। হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে ঘরে তোলা সোনালি ধানের নতুন চালে পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায় পাহাড়ের অনেক ঘরে। পরিবারের নারীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা তৈরিতে। চাকমারা বিন্নি চালের পাশাপাশি সাধারণ নতুন চাল দিয়ে তৈরি করেন সুস্বাদু ও ঐতিহ্যবাহী ‘সান্যে পিধে’ (সান্যে পিঠা)। এই পিঠা তৈরির প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। ঢেঁকিতে চাল গুঁড়া করে, পরিমাণমতো কুসুম গরম পানি মিশিয়ে সঠিক মিশ্রণ তৈরি করে তারপর দল বেঁধে সুনিপুণ হাতে তৈরি করা হয় এই পিঠা। সেই পিঠা বানানোর উপকরণ, প্রক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে এই ছবির গল্প।