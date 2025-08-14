বাংলাদেশ

পাহাড়ে ফুলের সৌন্দর্য

দেশ–বিদেশের বিভিন্ন ফুল দেখা যায় পাহাড়ে। কিছু ফুল প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়, কিছু চাষ করা হয়। পাহাড়ে বিভিন্ন জায়গায় ফুটে থাকা এসব ফুলের সৌন্দর্য মোহিত করে। শোভা বাড়িয়ে প্রকৃতিতে রং ছড়ানো পাহাড়ি ফুল নিয়ে ছবির গল্প।

সুপ্রিয় চাকমা রাঙামাটি
অলকানন্দা ফুলের গুচ্ছশোভিত লতাগাছ
অলকানন্দা ফুলের গুচ্ছশোভিত লতাগাছ
গন্ধরাজ, এই ফুলের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে
বুনো ফুল সাদা কাঞ্চন
হলদে জবা
ঝুমকা জবা ফুল ও কলি শোভিত করেছে প্রকৃতির রূপ
ম্যান্ডিভিলার সৌন্দর্য
ফুরুস ফুল
গোলাপি ও হালকা সাদা রঙের অলকানন্দা ফুল
নীল অপরাজিতা বাড়িয়ে তোলে পাহাড়ের সৌন্দর্য
