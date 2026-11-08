লোকনাথ আশ্রমে কার্তিক ব্রত পালন

প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় কার্তিক মাসে উপবাস পালন করেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অনুসারীরা। কার্তিক ব্রত উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের বারদী শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রমে সমবেত হয়েছেন লোকনাথের অনুসারী ও ভক্তরা। রাখের উপবাস পালন করতে আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করছেন তাঁরা। ‘রাখের উপবাস’ বা ‘কার্তিক ব্রত’ নামে পরিচিত এ উপাসনায় কার্তিক মাসের শেষ ১৫ দিনের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ব্রত পালন করেন ভক্তরা। এ উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসেন বারদী আশ্রমে। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে সময় কাটান তাঁরা।