বাংলাদেশ

নদী, বিল ও জলার মাছে ভরপুর পাবনার মাসুম বাজার

পদ্মা, যমুনাসহ বেশ কিছু নদী বয়ে গেছে পাবনার ওপর দিয়ে। বৃহত্তম চলনবিল, গাজনাসহ অনেক বিল–অধ্যুষিত এই জেলা। সেসব নদী, বিল ও জলার সুস্বাদু দেশি মাছের বড় ঠিকানা এখন জেলা সদরের মাসুম বাজার। প্রতিদিন ভোর থেকেই এখানে শুরু হয় নদী ও বিলের টাটকা মাছের জমজমাট বিকিকিনি, যা চলে দুপুর পর্যন্ত। বাজারের থালায় থালায় সাজানো থাকে ছোট-বড় নানা জাতের দেশি মাছ। ক্রেতাদের চোখও আটকে যায় নদী ও বিলের এসব মাছের দিকে। তবে দামে কিছুটা চড়া হওয়ায় ইচ্ছা থাকলেও এসব মাছ কেনা সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ও নিম্নবিত্ত ক্রেতাদের ভরসা পুকুরের চাষ করা মাছের ওপরই। পাবনার মাসুম বাজারের নানা জাতের মাছের ছবি নিয়ে আজকের ছবির গল্প...

হাসান মাহমুদ পাবনা
সকাল হতেই রাস্তার দুই পাশে নানা জাতের মাছ সাজিয়ে বসে পড়েন বিক্রেতারা
সকাল হতেই রাস্তার দুই পাশে নানা জাতের মাছ সাজিয়ে বসে পড়েন বিক্রেতারা
বিভিন্ন জলা থেকে ধরা রুই–কাতলা নিয়ে বসেছেন এই বিক্রেতা
নদীর চিংড়ি, বাইম, বেলে, তিন কাঁটা, বোয়াল, গাঙঘ্যাড়ে এক ডালায় নিয়ে বসেছেন এক বিক্রেতা
কাইক্যা মাছ বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকায়
তাজা গুচি, বাইম, শিং, মেনি মাছ
মলা, বাতাসি, চাপিলাসহ নানান ছোট মাছ
পাঁচমিশালি গুঁড়া মাছ
ছোট জাতের কাচকি মাছ
পিয়ালি মাছ মূলত নদীর মাছ ও খুবই সুস্বাদু
বাটা, বেলে, গুলসা টেংরা ও ছোট বাইম
মিশালি মাছের ভেতরে তিনটি বৌরানি মাছ
দেশি মলা, কাচকি, পুঁটি
সরপুঁটি মাছ
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