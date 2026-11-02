নুরুইল বিলের তাজা মাছ

পড়ন্ত বিকেলের সোনাঝরা রোদ এসে পড়েছে গ্রামের পাকা সড়কে। সড়কের ধারেই বসেছে দেশি মাছের বাজার। পাত্রে সাজানো মলা, পুঁটি, টাকি, শোল, কই, মেনাসহ নানা জাতের মাছ। বগুড়া সদর উপজেলার ডেকরা গ্রামের কাছে বসে এই বাজার। স্থানীয়ভাবে এটি ‘চান্দের বাজার’ নামে পরিচিত। প্রতিদিন বিকেলে স্থানীয় নুরুইল বিল থেকে তাজা মাছ ধরে এনে বাজারে বসেন স্থানীয় জেলে ও বিক্রেতারা। দাম কিছুটা বেশি হলেও মাছের স্বাদ ও সতেজতার কারণে ক্রেতাদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে বেচাকেনা। বগুড়ার চান্দের বাজারের এমনই কিছু দৃশ্য নিয়ে এই ছবির গল্প।