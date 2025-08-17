ট্যানারি বর্জ্যে ধলেশ্বরী দূষণ

রাজধানীর অদূরে সাভারের হেমায়েতপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে ট্যানারিশিল্প বা চামড়া শিল্পনগরী। এখানকার ট্যানারি বর্জ্যে প্রতিনিয়তই দূষিত হচ্ছে ধলেশ্বরী নদী। নদীর পাড় ঘেঁষে চামড়ার অবশিষ্টাংশ ফেলার বিশাল আস্তাকুঁড় করা হয়েছে। এই আস্তাকুঁড়ের বর্জ্য প্রায়ই নদীতে গিয়ে পড়ছে। এতে দূষিত হচ্ছে ধলেশ্বরী নদী। ট্যানারি বর্জ্য নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে মিশে প্রাণ-প্রতিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এ ছাড়া চামড়া পোড়ানোর কারণে ওই এলাকার বায়ু দূষিত হচ্ছে। ছবিতে ট্যানারি বর্জ্যে ধলেশ্বরী দূষণের চিত্র: