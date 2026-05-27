বাড়ির পথে ছুটছে মানুষ

ঈদের আগের দিনও গ্রামের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ছেন মানুষ। বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও লঞ্চঘাটে ঘরমুখী মানুষের ভিড়। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে কেউ বাসে, কেউ ট্রেনে, আবার কেউ লঞ্চে করে ছুটছেন গ্রামের পথে। অতিরিক্ত যাত্রীর চাপে অনেককে ট্রেনের দরজায় কিংবা ঝুঁকি নিয়ে ছাদে ভ্রমণ করতেও দেখা গেছে। দূরপাল্লার বাসের অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিবার নিয়ে সড়কের পাশে বসে থাকতে দেখা যায় যাত্রীদের। কেউ শিশুদের কোলে নিয়ে অপেক্ষা করছেন, কেউ আবার ঝুঁকি নিয়েই ট্রাকের ওপরে উঠে গ্রামের পথে রওনা দিচ্ছেন। অনেকে যানজট এড়াতে মোটরসাইকেলে পরিবার নিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছেন। দীর্ঘ ভোগান্তি আর যানজটের আশঙ্কা থাকলেও প্রিয়জনদের কাছে ফেরার আনন্দেই স্বস্তি খুঁজছেন যাত্রীরা।