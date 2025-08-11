জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি

ররটানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও কৃষিজমিতে পানি জমে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী ও কর্মজীবীদের পানি মাড়িয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। অনেক এলাকায় নৌকা ছাড়া চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। কৃষকেরা শঙ্কায় আছেন জমির ফসল ও ঘেরের মাছ নিয়ে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, পানি নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকে। দ্রুত খালগুলো সচল করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার রংপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানের চিত্র নিয়ে ছবির গল্প।