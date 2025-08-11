বাংলাদেশ

জলাবদ্ধতায় ভোগান্তি

ররটানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে নিম্নাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও কৃষিজমিতে পানি জমে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী ও কর্মজীবীদের পানি মাড়িয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। অনেক এলাকায় নৌকা ছাড়া চলাচল সম্ভব হচ্ছে না। কৃষকেরা শঙ্কায় আছেন জমির ফসল ও ঘেরের মাছ নিয়ে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, পানি নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকে। দ্রুত খালগুলো সচল করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার রংপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানের চিত্র নিয়ে ছবির গল্প।

সাদ্দাম হোসেন খুলনা
টানা বৃষ্টিতে ডুমুরিয়ায় সড়ক তলিয়ে গেছে, পানি মাড়িয়ে চলছেন স্থানীয় এক নারী
বাড়িতে পানি ওঠায় ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য বাঁশের সাঁকোই এখন ভরসা, খুলনার ডুমুরিয়ায় জলাবদ্ধতার মধ্যেই চলাচল করছেন এক বৃদ্ধ।
জলাবদ্ধতায় মাটি আলগা হওয়ায় ভেঙে পড়েছে ঘরটি।
উঠান ডুবে আছে পানিতে, তাই ঘর থেকে বেরোনোর জন্য সাঁকো তৈরি করা হয়েছে।
বাড়িতে পানি উঠে যাওয়ায় গৃহপালিত পশু-পাখি চরানোর জায়গা নেই। মুরগিগুলো ভেসে থাকা আবর্জনার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।
জমে থাকা পানি মাড়িয়ে এসে টিউবওয়েল থেকে খাওয়ার পানি নিতে হচ্ছে।
বাড়ির চারপাশেই পানি।
বাড়িতে পানি ওঠায় প্রবীণদের ভোগান্তি বেশি হচ্ছে।
পানি জমে থাকায় ঘর ভেঙে পড়া ঠেকাতে খুঁটি দেওয়া হয়েছে।
পানি মাড়িয়ে ইটের রাস্তায় চলেছেন দুই নারী।
