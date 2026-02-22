সবুজে ঢাকা হাওর

শুকনা মৌসুমে শুকিয়ে আসা হাওরে বোরো ধান চাষ করছেন কৃষকেরা। বর্ষায় হাওরের বিস্তৃর্ণ এলাকায় ঢেউখেলানো জলরাশি দেখা যায়। আর এখন দেখা যায় ধানের খেত। যেদিকে চোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ। সিলেট সদরের জিলকার হাওর ঘুরে ছবিগুলো সম্প্রতি তোল
আনিস মাহমুদ সিলেট
সবুজ ধানের খেতে কাজে ব্যস্ত কৃষক
বিজ্ঞাপন
যত দূর চোখ যায়, সবুজের সমারোহ
বিজ্ঞাপন
হাওরের বুক চিরে বয়ে চলেছে খাল। পাশে ধান খেতধানখেতের পাশে কিছু জায়গায় এখনো পানি জমে আছে। সেখানে উড়ছে পাখি খালের পানি দিয়ে ধানখেতে সেচ দেওয়া হচ্ছে ধানখেতে কাজ করছেন কৃষক হাওরের বুকে সবুজ ধানখেত। পাশে জমে আছে পানিসবুজ ধানখেত পেরিয়ে দূরের খালে চলছে নৌকা ধানখেতের মাঝে পড়ে আছে নৌকা