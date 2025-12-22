বাংলাদেশ

প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা: সম্পাদক পরিষদ ও নোয়াবের যৌথ প্রতিবাদ

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও আগুন এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা করার প্রতিবাদে ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত বাংলাদেশ’ শীর্ষক যৌথ প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদ ও মালিকদের সংগঠন নিউজ পেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (নোয়াব) এ আয়োজন করে। প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পেশাজীবী সংগঠন, ব্যবসায়ী সংগঠন, সাংবাদিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ সংহতি জানাতে আসেন। প্রতিবাদ সভা শেষে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের পাশের রাস্তার ধারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সাজিদ হোসেনঢাকা
সভার শুরুতে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়
সম্পাদক পরিষদ ও নোয়াবের ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত বাংলাদেশ’ শীর্ষক যৌথ প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন নোয়াব সভাপতি এ কে আজাদ
প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
বক্তব্য দেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীর
মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, পেশাজীবী সংগঠন, ব্যবসায়ী সংগঠন, সাংবাদিক সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ
মানববন্ধন থেকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও আগুন এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার তীব্র নিন্দা জানানো হয়
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল এসব হামলার নিন্দা জানানো প্ল্যাকার্ড
ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বক্তব্য দেন
