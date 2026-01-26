ময়মনসিংহে কৃষি মেলা

ময়মনসিংহে সোমবার শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলা। সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত এ মেলায় ফসলের রোগ ও এর প্রতিকার, পরিবেশবান্ধব কৃষি, কৃষির রূপান্তর, কৃষিপ্রযুক্তি, চরাঞ্চলের কৃষি, নিরাপদ সবজি, ছাদবাগান করার কৌশল জানার আয়োজন রাখা হয়েছে।
নান্দনিকভাবে সাজানো হয়েছে মেলার প্রবেশপথ।
কৃষির সনাতন পদ্ধতি থেকে আধুনিক কৃষির রূপান্তর তুলে ধরা হয়েছে।
বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর মডেল রয়েছে প্রদর্শনীতে। চারা উৎপাদনে পলিনেট হাউস। শহরের বাসাবাড়িতে ছাদবাগানে উৎসাহী করার জন্য নানা আয়োজন।
বৈচিত্র্যময় ফল ও সবজির প্রদর্শনী। মেলার স্টল ঘুরে দেখছেন দর্শনার্থীরা।
কৃষি মেলায় নানা জাতের ফুল-ফলের গাছ নিয়ে বসেছে ২২টি স্টল। মাশরুমের উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে। মেলায় স্থাপিত শস্য হাসপাতালে অনেকে পরামর্শ নিতে আসেন। কৃষি মেলায় অতিথিদের স্বাগত জানাতে ঐতিহ্যবাহী সাজে চার আদিবাসী তরুণী।