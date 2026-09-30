এই হাটে মুরগির জোড়া ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত

চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানহাট মোড়ে সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বসে পাখির হাট। বিকেল থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য রাস্তার পাশে ও আশপাশের এলাকায় বসে অস্থায়ী এসব দোকান। বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর, শৌখিন পাখি, দেশি-বিদেশি পাখি, হাঁস-মুরগি ও পাখি পালনের নানা উপকরণ পাওয়া যায় এই হাটে। হাটটির বড় একটি অংশজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগির কেনাবেচা। হেজা, বাহমা, হোয়াই, জাপানিজ বেনডাম, মডার্ন গেমসহ বিভিন্ন জাতের মোরগ-মুরগি পাওয়া যায় এখানে। বাসায় পালনের পাশাপাশি মোরগের লড়াইয়ের প্রতিযোগিতার জন্যও এসব মোরগ কেনেন অনেকে। জাতভেদে প্রতিটি মোরগের দাম ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। ছবিগুলো ২৮ সেপ্টেম্বর তোলা