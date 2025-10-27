বাংলাদেশ

মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় আগারগাঁওয়ে দুর্ভোগের এক সকাল

রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে। এ ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আড়াই ঘণ্টা পর গতকাল বেলা ৩টায় উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আর পৌনে সাত ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উত্তরা-মতিঝিল পুরো পথে মেট্রোরেল চলাচল নিরবচ্ছিন্নভাবে আবার চালু হয়। আগারগাঁও থেকে শাহবাগ পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেলের চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছিলেন যাত্রীরা। সকালে আগারগাঁওয়ে যাত্রীদের এই দুর্ভোগ-ভোগান্তি নিয়ে ছবির গল্প।

সাজিদ হোসেনঢাকা
মেট্রোরেল চলছিল না। গাড়িও পাচ্ছিলেন না। তাই হেঁটেই গন্তব্যের পথে।
অনেকে পিকআপ ভ্যানে চড়ে যাত্রা করেন।
আগারগাঁওয়ে মেট্রোরেল থেকে নেমে যানবাহন না পেয়ে হেঁটে রওনা হন অনেক মানুষ।
রিকশাভ্যানে করে গন্তব্যে যাচ্ছেন যাত্রীরা।
হেঁটে গন্তব্যে যাওয়া মানুষের মধ্যে ছিল স্কুলের শিশুও।
সড়ক বিভাজক ধরে হেঁটে গন্তব্যে যান অনেকে।
হেঁটে যাওয়া এই মানুষের ভিড়ে ছিলেন বয়স্ক ব্যক্তিরাও।
খালি পিকআপ ভ্যান পেয়ে তাতে উঠে পড়েন অনেকে।
মেট্রোস্টেশনের সামনে অফিসগামী মানুষের ভিড়।
মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার পর টিকিট কাউন্টারে মানুষের সারি।
