মেট্রোরেল বন্ধ থাকায় আগারগাঁওয়ে দুর্ভোগের এক সকাল

রাজধানীর ফার্মগেটে মেট্রোরেলের পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে। এ ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। এরপর মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আড়াই ঘণ্টা পর গতকাল বেলা ৩টায় উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আর পৌনে সাত ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল চলাচল শুরু হয়। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উত্তরা-মতিঝিল পুরো পথে মেট্রোরেল চলাচল নিরবচ্ছিন্নভাবে আবার চালু হয়। আগারগাঁও থেকে শাহবাগ পর্যন্ত অংশে মেট্রোরেলের চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছিলেন যাত্রীরা। সকালে আগারগাঁওয়ে যাত্রীদের এই দুর্ভোগ-ভোগান্তি নিয়ে ছবির গল্প।