যেভাবে গুলি চালিয়ে খুন করা হয় বিএনপি কর্মীকে, দেখুন ছবিতে

চট্টগ্রামে ব্যস্ত সড়কে গুলি করে মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (৫২) নামের বিএনপির এক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের মদুনাঘাট বাজারের পানি শোধনাগারের মূল ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আবদুল হাকিম প্রাইভেট কারে চড়ে রাউজানের বাড়ি থেকে চট্টগ্রাম শহরে ফিরছিলেন। মদুনাঘাট বাজার এলাকায় এলে মোটরসাইকেলে করে আসা অস্ত্রধারীরা তাঁর গাড়ি থামিয়ে গুলি ছোড়েন। ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর রাউজানের বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তবে দলীয় কোনো পদ ছিল না। হাকিম বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান (বহিষ্কৃত) গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী ছিলেন। ছবি: ভিডিও থেকে সংগৃহীত ও প্রথম আলো