বাঁশি তৈরির ব্যস্ততা

বাংলা নববর্ষ সামনে রেখে কুমিল্লার হোমনা উপজেলার বাঁশিশিল্পীরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। বৈশাখ উপলক্ষে বিভিন্ন মেলা–পার্বণে বাঁশের বাঁশির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে বাঁশির কারিগরদের ব্যস্ততাও বাড়ে।
আবদুর রহমান ঢালী দাউদকান্দি, কুমিল্লা
চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস বাঁশির গায়ে ছিদ্র করার জন্য পেনসিল দিয়ে বাঁশে দাগ কাটছেন
বাঁশির মুখে সুরের জন্য একধরনের কাঠ বসাচ্ছেন যতীন্দ্র বিশ্বাস
টুকরা টুকরা করে নির্দিষ্ট পরিমাপে বাঁশ কেটে নেওয়া হচ্ছে বাঁশি তৈরির জন্যযতীন্দ্র বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী রীনা বিশ্বাস আগুনে লোহার রড পুড়িয়ে, পোড়া রড দিয়ে সুরের জন্য বাঁশির গা ছিদ্র করছেন বাঁশি বাড়ির উঠানে রোদে শুকানো হচ্ছেসুর তুলে তুলে বাঁশি তৈরি করছেন আবুল কাশেম আগুনে পুড়ে নকশা তৈরি করছেন আবুল হাশেম বাঁশি তৈরির ফাঁকে ফাঁকে দাবা খেয়ে নিচ্ছেন শিল্পীরা তৈরি করা বাঁশি বিক্রির জন্য বেঁধে রাখা হচ্ছে