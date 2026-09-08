সুন্দরবন শুধু বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন নয়, এটি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। প্রতিবছর দেশ-বিদেশের অসংখ্য পর্যটক সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেখতে আসেন। তাঁদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক, কাচের বোতলসহ অপচনশীল বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে বন ও সৈকত। সুন্দরবনকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবার পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় বর্জ্য অপসারণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। ‘আমার দেশ, আমার বন—পরিচ্ছন্ন রাখি সুন্দরবন’ স্লোগান সামনে রেখে ট্যুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব সুন্দরবনের উদ্যোগে কটকা ও জামতলা পর্যটনকেন্দ্রে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অপচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ করে ফিরিয়ে আনা হয়।