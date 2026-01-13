শিরোমণি মাছবাজারের গল্প

শীতের সকাল। বাজারের চেনা হাঁকডাক আর শোরগোল এখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। শীতের কারণে ঘেরে জাল ফেলা যাচ্ছে না ঠিকমতো। মাছ কম আসছে, তাই পাইকারদেরও বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে খুচরা বাজারে। ভোরে খুলনার শিরোমণি মাছবাজারের ছবি নিয়ে ছবির গল্প।
সাদ্দাম হোসেন খুলনা
পাত্রে পানি দিয়ে তার মধ্যে মাছ তাজা রাখা হচ্ছে
বিক্রির জন্য মাছ সাজানো শেষে ক্রেতার অপেক্ষায় একজন বিক্রেতা
আড়ত থেকে মাছ কিনে খুচরা বাজারে আসছেন এক বিক্রেতা ক্রেতারা আসতে শুরু করেছেন এক মাছ বিক্রেতার শোল মাছ মাটিতে পড়ে গড়িয়ে যাচ্ছে দুটি বোয়াল মাছ কলাপাতায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রতি কেজি ৭৫০ টাকা। থালায় সাজানো হয়েছে ট্যাংরা মাছ, দাম ৬৫০ টাকা কেজি বেলে মাছের দাম প্রতি কেজি ৭০০ টাকা সামুদ্রিক মাছ প্রতি কেজি ৬৫০ টাকা চাইছে বিক্রির জন্য মাছ সাজিয়ে মাঝেমধ্যে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছেন বিক্রেতা