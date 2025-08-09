সাগরে ইলিশের সন্ধানে

পূর্ণিমা শুরু হয়েছে। বৈরী আবহাওয়াতেও ইলিশের আশায় সাগরে নামছেন মৎস্যশিকারিরা। ছোট লাল রঙের নৌকায় ছুটে চলেছেন মাছ ধরতে। ছবিতে দেখুন চট্টগ্রাম নগরের উত্তর কাট্টলী সাগরপাড়ের ইলিশ শিকার–
জুয়েল শীলচট্টগ্রাম
দড়ি ভাঁজ করা হচ্ছে।
জাল গুছিয়ে নিচ্ছেন মৎস্যশিকারি।
এসব নৌকা করে মাছ ধরতে যাবেন মৎস্যশিকারিরা।প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছেন একজন।নৌকায় ওঠানো হচ্ছে বরফ।বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে নৌকার দিকে যাচ্ছেন মৎস্যশিকারিরা।ছোট লাল নৌকাগুলো নিয়ে সাগরে মাছ ধরবেন মৎস্যশিকারিরা।ইঞ্জিনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তেল।এবার সাগরে ভাসার পালা। সাগরে মাছ ধরছেন মৎস্যশিকারিরা।