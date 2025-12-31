বাংলাদেশ

শেষ যাত্রায় খালেদা জিয়া

বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মরদেহ আজ বুধবার সকালে এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায় নেওয়া হয়েছে। এই বাসাতেই সপরিবার বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান থাকেন। পাশেই খালেদা জিয়ার বাসভবন ‘ফিরোজা’।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মরদেহ জাতীয় পতাকায় মোড়ানো একটি গাড়িতে করে গুলশান থেকে এখন জানাজার জন্য মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে নেওয়া হচ্ছে। গাড়িবহরে লাল–সবুজ রঙের বাসটিও আছে। তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান, কন্যা জাইমা রহমান, ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যরা জানাজাস্থলে যাচ্ছেন। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। সেগুনবাগিচা, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে খালেদা জিয়ার বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
গুলশানে খালেদা জিয়ার বাসভবন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গুলশান, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
খালেদা জিয়ার বাসভবন গুলশানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। গুলশান, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
গুলশানের বাসা থেকে জানাজার জন্য খালেদা জিয়ার মরদেহ নেওয়া হচ্ছে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে। গুলশান, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জানাজার জন্য মানুষের ঢল। ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
বনানী এলাকায় খালেদা জিয়ার মরদেহ বহনকারী গাড়ি। বনানী, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
রাজধানীর সর্বত্র নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বনানী, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
নিরাপত্তার চাদরে ঘেরা খালেদা জিয়ার মরদেহ বহনকারী গাড়ি। বনানী, ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর
আরও পড়ুন