শিল্পবর্জ্যে সাগর-নদীদূষণ, হুমকিতে জীববৈচিত্র্য

চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকার বিভিন্ন কারখানার বর্জ্যে দূষিত পানি স্লুইসগেট দিয়ে সরাসরি সাগর ও নদীতে পড়ছে। একই এলাকায় নির্বিচার ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্যও। এতে সমুদ্রের পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়ার পাশাপাশি সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হচ্ছে।
জুয়েল শীলচট্টগ্রাম
কলকারখানার বর্জ্যে দূষিত কালো পানি স্লুইসগেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে
নির্বিচার খালে ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্য
জমে থাকা আবর্জনা বন্দরের এই স্লুইসগেট দিয়ে পানি আসে নদীতে বর্জ্য মিশ্রিত হওয়ার পর ফেনাসহ পানি কর্ণফুলী নদীতে পড়ে সাগরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বর্জ্যমিশ্রিত পানি বর্জ্যমিশ্রিত পানি চলছে সাগরের পথে খাল দিয়ে সমুদ্রে যাওয়া পানি সাগরপাড়ে থাকা প্লাস্টিকের বর্জ্য