জালঘেরা পুকুরে বকের মাছ শিকার

গ্রামের পিচঢালা পথের পাশের মাছ চাষের পুকুরটি জাল দিয়ে ঘেরা। তবু ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে বক। পানিতে চোখ রেখে মাছ শিকারের অপেক্ষায় থাকে বক পাখিটি। কখনো শিকার ধরে, কখনো ব্যর্থ হয়। গত বুধবার বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার দামারপুকুরে ছবিগুলো তোলা।
সোয়েল রানা বগুড়া
মাছ শিকারের আশায় পানিতে নেমেছে একটি বক
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ঠোঁটে ধরা পড়েছে একটি পাবদা মাছ
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বড়সড় একটি পাবদা মাছ শিকার করেছে বকটিপানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে বকজালের ভেতরে চুপিসারে বসে শিকারের অপেক্ষায় বকপানির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বকটিরপুকুরের জালের ওপর বসে আছে বকজালের সুতা ধরে সাবধানে এগিয়ে চলছে বকপানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে শিকার ধরার চেষ্টামাছ ধরার অপেক্ষায় বকের দল