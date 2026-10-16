বাংলাদেশ

জালঘেরা পুকুরে বকের মাছ শিকার

গ্রামের পিচঢালা পথের পাশের মাছ চাষের পুকুরটি জাল দিয়ে ঘেরা। তবু ফাঁক গলে ঢুকে পড়ে বক। পানিতে চোখ রেখে মাছ শিকারের অপেক্ষায় থাকে বক পাখিটি। কখনো শিকার ধরে, কখনো ব্যর্থ হয়। গত বুধবার বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার দামারপুকুরে ছবিগুলো তোলা।

সোয়েল রানা বগুড়া
মাছ শিকারের আশায় পানিতে নেমেছে একটি বক
মাছ শিকারের আশায় পানিতে নেমেছে একটি বক
ঠোঁটে ধরা পড়েছে একটি পাবদা মাছ
বড়সড় একটি পাবদা মাছ শিকার করেছে বকটি
পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে বক
জালের ভেতরে চুপিসারে বসে শিকারের অপেক্ষায় বক
পানির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বকটির
পুকুরের জালের ওপর বসে আছে বক
জালের সুতা ধরে সাবধানে এগিয়ে চলছে বক
পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে শিকার ধরার চেষ্টা
মাছ ধরার অপেক্ষায় বকের দল
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