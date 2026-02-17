টমেটো তোলার ব্যস্ততা

শীতকালীন ফসল টমেটো। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ–এপ্রিল পর্যন্ত খেত থেকে টমেটো সংগ্রহ করা হয়। পরে তা চলে যায় বাজারে। এখন টমেটো সংগ্রহের ভরা মৌসুম। এ কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা। কুমিল্লার দাউদকান্দির শ্রীচাইল গ্রাম থেকে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা—
আবদুর রহমান ঢালী দাউদকান্দি, কুমিল্লা
গাছে ঝুলছে পাকা টমেটো
গাছ থেকে টমেটো তুলছেন তিনি
দল বেঁধে টমেটো তোলার কাজ চলছে গাছ থেকে তুলে আনা টমেটো ঝুড়িতে রাখা হচ্ছে ঝুড়ি ভরা পাকা টমেটো টমেটোর ঝুড়ি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হচ্ছে টমেটো