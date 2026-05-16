সিলেটে বিজ্ঞান মেলা

উদ্ভাবনী ভাবনা ও প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে সিলেট নগরের রিকাবীবাজার এলাকার মোহাম্মদ আলী জিমনেশিয়াম প্রাঙ্গণে শুক্রবার শুরু হয়েছে ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং তিন দিনব্যাপী বিভাগীয় বিজ্ঞান মেলা। বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের উদ্যোগে মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর। সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে অংশ নেওয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্ভাবিত নিত্যনতুন প্রযুক্তিনির্ভর প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছে স্টলগুলোতে। ‘হাইপার সেন্স রাডার সিস্টেম’ থেকে শুরু করে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের নানা অভিনব ধারণা দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে। জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তরুণ উদ্ভাবকেরা অংশ নিচ্ছে মেধাবিকাশের এ প্রতিযোগিতায়। দর্শনার্থী, অভিভাবক ও বিজ্ঞানপ্রেমীদের পদচারণে জমে ওঠা এই মেলা চলবে ১৭ মে পর্যন্ত।