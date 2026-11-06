একঝলক (৬ নভেম্বর ২০২৬)

রংপুরে শুরু হয়েছে আমন ধান কাটা। মাঠে হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটা চলছে। ফতেপুর, রংপুর। ৬ নভেম্বরসাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাঙামাটির দুই পাহাড়ের মাঝখানে কাপ্তাই হ্রদের ওপর ঝুলে থাকা ঝুলন্ত সেতুতে পর্যটকের ভিড়। ৬ নভেম্বর
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বিলে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়ারি তুলে মাছ সংগ্রহ করছেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। দক্ষিণ গোয়ালচামট, সদর উপজেলা, ফরিদপুর, ৬ নভেম্বর
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কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলায় বারোমাসী নদীর বাঁশের সাঁকো ভেঙে পড়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন আট গ্রামের মানুষ। নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম, ৫ নভেম্বর।খাগড়াছড়ি কলাবাগানে আগুনে পুড়ে গেছে নয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। পৌর এলাকা, খাগড়াছড়ি, ৬ নভেম্বরসাপ্তাহিক ছুটির দিন ভোরের আলো ফুটতেই ব্যাট-বল হাতে ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠেছে তারা। রায়েরমহল, খুলনা, ৬ নভেম্বরখেত থেকে ধান কেটে মাড়াইয়ের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা। ক্ষুদ্র সাদ্রা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ৬ নভেম্বরসাইকেলে বড়শি ও মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে বিলের দিকে শৌখিন এই মৎস্যশিকারি। খুলনা সিটি বাইপাস সড়ক, ৬ নভেম্বরজ্বালানি গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় লাকড়ি বা কাঠখড়ির চাহিদা বেড়েছে। ভুরারঘাট, রংপুর, ৬ নভেম্বরদীপাবলি উপলক্ষে বাঁশের তৈরি নতুন ডালা বিক্রি করতে বেরিয়েছেন এই বিক্রেতা। উত্তরসাহা পাড়া, শেরপুর, বগুড়া, ৬ নভেম্বর