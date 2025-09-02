বাংলাদেশ

ফ্যান্টাসি কিংডমে জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় জিপিএ-৫ উৎসব। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা অঞ্চলের উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ মঙ্গলবার, সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে। আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা। উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ছবিগুলো তোলা—

শুভ্র কান্তি দাশদীপু মালাকার, ঢাকা
প্রথম আলোর স্টলে সামনে কৃতী শিক্ষার্থীদের সারি।
কলেজজীবনের লক্ষ্য লিখে সাঁটিয়ে দিচ্ছে এক শিক্ষার্থী।
ছবির ফ্রেমে বন্ধুরা একসঙ্গে।
আনন্দের মুহূর্ত মুঠোফোনে ধারণ।
উৎসব প্রাঙ্গণে ভিডিও বুথে এক শিক্ষার্থী।
কিশোর আলো ও বিজ্ঞান চিন্তার স্টলের সামনে কৃতী শিক্ষার্থীদের ভিড়।
ঐতিহাসিক স্থাপনার খুদে সংস্করণের সামনে ছবি তোলায় ব্যস্ত দুজন।
সেলফি তুলছে উৎসবে আসা কয়েকজন।
রাইডে উঠে আনন্দে মেতেছে শিক্ষার্থীরা।
উৎসব প্রাঙ্গণে রাখা জারে কুপন ফেলছে শিক্ষার্থীরা।
বন্ধুসভার স্টলে ভিড়।
রাইডে চড়ার অপেক্ষায় লম্বা সারিতে শিক্ষার্থীরা।
যোদ্ধার আদলে বানানো ফ্রেমে ছবি তুলেছে একজন।
রাইডে হাস্যোজ্জ্বল শিক্ষার্থীরা।
দল বেধে বন্ধুরা উৎসবে এসেছে। একটা গ্রুপ সেলফি তো তোলাই যায়!
