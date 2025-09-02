ফ্যান্টাসি কিংডমে জিপিএ-৫ উৎসব

‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে ৬৪ জেলার কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে চলছে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় জিপিএ-৫ উৎসব। এর ধারাবাহিকতায় ঢাকা অঞ্চলের উৎসবের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ মঙ্গলবার, সাভারের আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে। আয়োজনটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি। সহযোগিতায় কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ শাখা ক্যাম্পাস, আকিজ টেলিকম, আম্বার আইটি, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা। উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ছবিগুলো তোলা—