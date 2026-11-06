বাংলাদেশ

চাটমোহরের চাঁইয়ের হাট

বর্ষা মৌসুমে চলনবিল ও আশপাশের জলাশয়ে ছোট–বড় নানা ধরনের মাছ ধরা পড়ে। তাই এখনো ঐতিহ্যবাহী ‘চাঁইয়ের হাট’ বসে চলনবিল এলাকার চাটমোহর অঞ্চলে। এটি মূলত বাঁশ-বেতের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ। স্থানীয়ভাবে তৈরি মাছ ধরার এই বিশেষ ফাঁদ ‘চাঁই’ কেনাবেচার ধুম লেগে যায় এই মৌসুমে। আঞ্চলিক ভাষায় আকারভেদে এসব ফাঁদ খলসুনি, ধুন্দি, বিত্তি, খাদুন, বাসন ও দুয়ারী নামে পরিচিত। তবে বিক্রেতাদের অভিযোগ আগের মতো আর হাট জমে না। বর্তমানে চায়না জালের প্রভাবে হারিয়েছে অতীতের জৌলুশ। এসব তৈরি করে লাভের অংশ খুবই সামান্য হয়ে গেছে। পাবনার চাটমোহর উপজেলার রেলওয়ে মাঠের চাঁইয়ের হাটের কিছু দৃশ্য নিয়ে এই ছবির গল্প।

হাসান মাহমুদ পাবনা
বিক্রির জন্য আনা চাঁই পানিতে ভিজিয়ে নিচ্ছেন এক ব্যবসায়ী
বিক্রির জন্য আনা চাঁই পানিতে ভিজিয়ে নিচ্ছেন এক ব্যবসায়ী
এভাবে পানিতে ভিজিয়ে নিলে রোদে শুকিয়ে যায় না
হাটে বেচাকেনা চলছে
নিয়ে আসা চাঁই বিক্রির আগে খুঁত থাকলে তা সারা হচ্ছে
দরদাম চলছে
সারি সারি সাজানো চাঁই
দরদামে ব্যস্ত ক্রেতা বিক্রেতা
কেনার আগে চাঁই দেখছেন এক বিক্রেতা
উঁচিয়ে ভালোভাবে পরখ করে নিচ্ছেন একজন
পাইকারি দরেও চলে কেনাবেচা
দূরদূরান্ত থেকে এই হাটে এসে চাঁই কিনে নিয়ে যান ক্রেতারা
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