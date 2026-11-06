চাটমোহরের চাঁইয়ের হাট

বর্ষা মৌসুমে চলনবিল ও আশপাশের জলাশয়ে ছোট–বড় নানা ধরনের মাছ ধরা পড়ে। তাই এখনো ঐতিহ্যবাহী ‘চাঁইয়ের হাট’ বসে চলনবিল এলাকার চাটমোহর অঞ্চলে। এটি মূলত বাঁশ-বেতের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ। স্থানীয়ভাবে তৈরি মাছ ধরার এই বিশেষ ফাঁদ ‘চাঁই’ কেনাবেচার ধুম লেগে যায় এই মৌসুমে। আঞ্চলিক ভাষায় আকারভেদে এসব ফাঁদ খলসুনি, ধুন্দি, বিত্তি, খাদুন, বাসন ও দুয়ারী নামে পরিচিত। তবে বিক্রেতাদের অভিযোগ আগের মতো আর হাট জমে না। বর্তমানে চায়না জালের প্রভাবে হারিয়েছে অতীতের জৌলুশ। এসব তৈরি করে লাভের অংশ খুবই সামান্য হয়ে গেছে। পাবনার চাটমোহর উপজেলার রেলওয়ে মাঠের চাঁইয়ের হাটের কিছু দৃশ্য নিয়ে এই ছবির গল্প।