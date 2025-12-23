বাংলাদেশ

আক্রান্ত প্রথম আলো, ছবিতে হামলাকারীদের মুখ স্পষ্ট

১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, ২০২৫ রাতে পরিকল্পিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয় দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো। সেই রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রথম আলোর কার্যালয় যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, ভবনটির সামনে তখন উল্লাস করছিল হামলাকারীরা। রাত পৌনে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলে এই তাণ্ডব। ছবিতে হামলাকারীদের চেহারা স্পষ্ট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ছবিগুলো তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রীরা।

প্রথম আলো ডেস্ক
সন্ত্রাসী হামলার পর প্রথম আলো ভবনের দোতলা ও তিনতলায় ভাঙচুর–লুটপাট।
হামলায় অংশ নেওয়া এক সন্ত্রাসীর কুড়াল হাতে উল্লাস প্রকাশ।
মব সৃষ্টি করে প্রথম আলো কার্যালয়ের শাটারে ভাঙচুর শুরু করে সন্ত্রাসীরা।
লুটপাটে আরেকটি দল। অন্যদেরও ভেতরে আসতে হাঁকডাক। ভবনের দ্বিতীয় তলায়।
ভবন থেকে মূল্যবান ফাইল, কাগজ, আসবাব, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, সিসিটিভি ক্যামেরা জড়ো করে তাতে আগুন দেয় সন্ত্রাসীরা।
দফায় দফায় চলে লুটপাট–ভাঙচুর।
ভাঙচুরে যোগ দেওয়া একটি দল।
মূল্যবান ফাইল আগুনে ছুড়ে মারছে সন্ত্রাসীরা।
জ্বলছে ফাইলপত্র ও আসবাব। ভবনের দোতলায় ভাঙচুর–লুটপাট, নিচে জটলা করে উল্লাস।
