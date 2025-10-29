বাংলাদেশ

ফেলে দেওয়া ডাব–নারকেল দিয়ে হচ্ছে নানা পণ্য

ডাব ও নারকেলের আঁশ দিয়ে তৈরি হয় পাপোশসহ নানা পণ্য। আর এর ছোবড়ার গুঁড়াকে বলা হয় কোকোপিট, যা দিয়ে জৈব সার তৈরি হয়। মাটির বিকল্প হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয়। বাগেরহাটের রহিমাবাদ গ্রামে পরিবেশবান্ধব এ কাঁচামালের কারখানা ঘুরে ছবিগুলো সম্প্রতি তোলা-

সাদ্দাম হোসেন খুলনা
কচি ডাবের ফেলনা অংশ জড়ো করছেন শ্রমিকেরা
ডাবের ফেলনা অংশ ঝুড়িতে করে কারখানায় নেওয়া হচ্ছে
মাথায় করে ঝুড়ি ভরা ডাবের অংশ কারখানায় নিচ্ছেন এক শ্রমিক
যন্ত্রের সাহায্যে ডাবের ফেলনা অংশ চূর্ণ করে আঁশ বের করা হচ্ছে
কারখানায় কাজে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
কারখানার ভেতর থেকে আঁশ বাইরে আনছেন এক নারী শ্রমিক
ছাঁকনির নিচে পড়ে আছে কোকো পিট
আঁশ রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে
