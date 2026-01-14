ছবিতে ঢাকার চার স্থানে অবরোধে ভোগান্তি

রাজধানী ঢাকার চার স্থানে আজ বুধবার ভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের ডাকে সায়েন্স ল্যাব, টেকনিক্যাল ও তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। আর সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেট এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা।
বেলা একটার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করা হয়। অন্যদিকে তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করা হয় দুপুর পৌনে ১২টা নাগাদ। আর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফার্মগেট মোড় অবরোধ করা হয়। এতে ওই সব এলাকার বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। যানজটে আটকে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন যাত্রী-চালকেরা। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।