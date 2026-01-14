বাংলাদেশ

ছবিতে ঢাকার চার স্থানে অবরোধে ভোগান্তি

রাজধানী ঢাকার চার স্থানে আজ বুধবার ভিন্ন দাবিতে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের ডাকে সায়েন্স ল্যাব, টেকনিক্যাল ও তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। আর সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেট এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা।

বেলা একটার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করা হয়। অন্যদিকে তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করা হয় দুপুর পৌনে ১২টা নাগাদ। আর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফার্মগেট মোড় অবরোধ করা হয়। এতে ওই সব এলাকার বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানীজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। যানজটে আটকে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন যাত্রী-চালকেরা। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।

প্রথম আলো ডেস্ক
সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের ডাকে রাজধানীর টেকনিক্যাল মোড় অবরোধ করে রেখেছেন শিক্ষার্থীরা
অবরোধের কারণে টেকনিক্যাল মোড়ে যানজটে আটকে আছে গাড়ি। বাধ্য হয়ে যাত্রীরা বাস থেকে নেমে হেঁটে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছেন
যানজটে আটকে আছে গাড়ি। বাধ্য হয়ে ক্র্যাচ নিয়েই হেঁটে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছেন এই ব্যক্তি। টেকনিক্যাল মোড়
হাতে ভারী ব্যাগ, মায়ের কোলে শিশু—যানজটের কারণে এভাবেই রাস্তা হেঁটে চলেছে পরিবারটি। টেকনিক্যাল মোড়
পুলিশ সদস্য বহনকারী রিকশাও অবরোধের কারণে আটকে দেওয়া হয়েছে। টেকনিক্যাল মোড়
যানজটের ভোগান্তিতে গ্যাসের সিলিন্ডার হাতে নিয়ে হাঁটছেন তিনি। টেকনিক্যাল মোড়
মোড়ে আটকে আছে গাড়ি। সড়কজুড়ে মানুষের ভোগান্তি। টেকনিক্যাল মোড়
সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা দুপুর পৌনে ১২টার দিকে তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করেন
অবরোধের কারণে তাঁতীবাজার মোড়ে আটকে আছে অসংখ্য গাড়ি
যানজটে আটকে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন যাত্রী-চালকেরা। তাঁতীবাজার মোড়
তাঁতীবাজার মোড়ের চারদিকে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে
তাঁতীবাজার মোড় অবরোধের পর সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা
সাত কলেজের আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বেলা একটার দিকে সায়েন্স ল্যাব মোড় অবরোধ করেন
অবরোধের কারণে সায়েন্স ল্যাব মোড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে
পুরো সায়েন্স ল্যাব মোড়ে অবরোধ করে রেখেছেন শিক্ষার্থীরা
অবরোধ–যানজটে আটকা সায়েন্স ল্যাব মোড়। বাধ্য হয়ে মানুষ হাঁটা পথ ধরেছেন। ফুটপাতে যেন তিল ধারণের জায়গা নেই
সহপাঠী হত্যার বিচার দাবিতে ফার্মগেট এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থীরা
